Регионы будут получать рубль акциза с каждого литра моторного топлива

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минфин заложит в проект бюджета РФ на 2018-2020 годы передачу региональным бюджетам 1 рубля акцизов с каждого литра автомобильного топлива, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Мы в период сложный для федерального бюджета приняли решение увеличить акцизы на нефтепродукты. И зачисляли это увеличение не в дорожные фонды, а перечисляли на общую сбалансированность федерального бюджета", — напомнил Силуанов.

Ранее президент РФ поручил Минфину перераспределить эти ресурсы в пользу регионов. "Было поручение рубль акцизов передать в следующем году бюджетам субъектов РФ. При подготовке законодательства на 2018-2020 годы такие решения подготовит правительство", — сказал Силуанов.