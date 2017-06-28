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Экономика

США и Европа заявили о перспективах своих торговых отношений

01:1228.06.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фотоВид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс, отменивший свой визит на экономический форум в Германии, все-таки выступил перед его участниками онлайн с программным выступлением о подходах администрации Трампа к трансатлантическому экономическому взаимодействию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель призвала возобновить переговоры о свободной торговле между ЕС и США
Чиновник рассказал, что США не намерены отворачиваться от переговоров о зоне свободной торговли с ЕС (TTIP), хотят сократить торговый дефицит за счет поставок СПГ, а также обеспокоены проблемами демпинга и ввозных пошлин.

В понедельник вечером стало известно, что Росс неожиданно отменил визит в Германию. Причина отмены поездки не называлась, однако позже экономическое ведомство Германии заявило, что она не связана не с ухудшением отношений. Как пояснили в сообщении, президент США Дональд Трамп неожиданно взывал министра в Белый дом.

Уилбур Росс. Архивное фото
© AP Photo / Frank Franklin II
США и ЕС нужно соглашение о свободной торговле, заявил глава минторга Росс
По первоначальному плану у Росса должна была состояться встреча с немецким министром экономики и энергетики Бригиттой Циприс, а вечером ожидалось его выступление на конференции Христианско-демократического союза (ХДС) с речью, посвященной будущему трансатлантического экономического взаимодействия. На мероприятии также ожидалось присутствие председателя ХДС и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Вечером Росс все-таки выступил на немецком экономическом форуме — в режиме телеконференции. Он рассказал о взгляде новой администрации США на сотрудничество с ЕС и получил ответ Меркель.

США не отвернулись от TTIP

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Похоже, задрались. Германия готовит санкции против США
В частности Росс заявил, что США продолжат вест и переговоры о TTIP – зоне свободной торговли между ЕС и США.

"Могу совершенно точно сказать: мы не планируем и не будем отворачиваться от TTIP. Мы как торговый партнер (ЕС) нуждаемся в свободном торговом соглашении", — заявил Росс, слова которого приводит агентство Рейтер.

И напомнил, что Мексика, например, заключила в три раза больше торговых соглашений, чем США.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
Меркель подговаривают высказать Трампу все. Про Россию и американский сенат
ЕС в настоящий момент ищет пути реанимации переговоров с США по TTIP, которые фактически зашли в тупик при администрации Барака Обамы. При этом большинство европейских специалистов считает, что Вашингтон не идет на достаточные уступки в регулировании стандартов продукции, и в существующем виде соглашение о свободной торговле будет значительно выгоднее США, чем Европе, что может навредить европейской промышленности и сельскому хозяйству, которые не выдержат конкуренции с менее качественными, но более дешевыми американскими товарами.

Энергетика на кону

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕС отказался комментировать обвинения США о подготовке химатаки Асадом
Другой проблемной темой для США и ЕС может стать подход новой американской администрации к поставкам нефти и газа в Европу. Росс заявил о планах Соединенных Штатов сократить текущий торговый дефицит в 500 миллиардов долларов, в том числе за счет экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.

"Мы надеемся сократить наш текущий торговый дефицит в 500 миллиардов долларов, к примеру за счет увеличения поставок СПГ в ЕС", — сказал он. В тот же день Белый дом выпустил заявление, где объявил о намерении удвоить поставки нефти за рубеж – до 1 миллиона баррелей в сутки, а также стать "мировым лидером в области экспорта СПГ".

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕК: готовящиеся санкции США против России стоило бы обсудить с Евросоюзом
Тем временем, глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн ранее осудили проект новых санкций США против России, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США", говорится в их документе. Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.

Пошлины и демпинг. Сталь и автомобили

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мнение: у США в вопросе антироссийских санкций – циничная логика картежника
Росс также призвал ЕС совместными усилиями решать проблемы демпинга, в частности в области поставок стали.

По его словам, "никто не страдает от демпинга в этой области так, как США" и в Вашингтоне ожидают, что вопрос будет решен с участием импортеров (во многом европейских стран).

Росс пообещал, что администрация Трампа будет использовать для решения этих вопросов "широкий круг инструментов".

Источники Рейтер ранее именно поставки стали называли среди камней преткновения в экономических отношениях США и Китая – одного из крупнейших производителей стали в мире.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Германия считает планы США по антиевропейской политике неразумными
Другой аспект, который не устраивает США — пошлины на автомобили. По словам Росса, они выше для американских машин в Европе, чем для европейских автомобилей в США. Кроме того, ЕС и США предстоит решить вопросы различного рода стандартов в производстве и торговле. Росс согласился, что они "тоже могут стать проблемой".

Ранее по итогам переговоров с США еще при администрации Обамы европейские политики заявляли, что Америка фактически пытается переделать европейскую торговлю под свои правила, что Евросоюз не устраивает.

Меркель выслушала аргументы американского чиновника и заявила, что она "за то, чтобы мы снова начали переговоры для заключения такого соглашения о свободной торговле". Ее слова приводит немецкое агентство DPA.

Канцлер Германии выразила желание продолжать переговоры по зоне свободной торговли, но при условии, что проблемы между Брюсселем и США будут разрешены.

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