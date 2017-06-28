США и Европа заявили о перспективах своих торговых отношений

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс, отменивший свой визит на экономический форум в Германии, все-таки выступил перед его участниками онлайн с программным выступлением о подходах администрации Трампа к трансатлантическому экономическому взаимодействию.
В понедельник вечером стало известно, что Росс неожиданно отменил визит в Германию. Причина отмены поездки не называлась, однако позже экономическое ведомство Германии заявило, что она не связана не с ухудшением отношений. Как пояснили в сообщении, президент США Дональд Трамп неожиданно взывал министра в Белый дом.
Вечером Росс все-таки выступил на немецком экономическом форуме — в режиме телеконференции. Он рассказал о взгляде новой администрации США на сотрудничество с ЕС и получил ответ Меркель.
США не отвернулись от TTIP
"Могу совершенно точно сказать: мы не планируем и не будем отворачиваться от TTIP. Мы как торговый партнер (ЕС) нуждаемся в свободном торговом соглашении", — заявил Росс, слова которого приводит агентство Рейтер.
И напомнил, что Мексика, например, заключила в три раза больше торговых соглашений, чем США.
Энергетика на кону
"Мы надеемся сократить наш текущий торговый дефицит в 500 миллиардов долларов, к примеру за счет увеличения поставок СПГ в ЕС", — сказал он. В тот же день Белый дом выпустил заявление, где объявил о намерении удвоить поставки нефти за рубеж – до 1 миллиона баррелей в сутки, а также стать "мировым лидером в области экспорта СПГ".
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.
Пошлины и демпинг. Сталь и автомобили
По его словам, "никто не страдает от демпинга в этой области так, как США" и в Вашингтоне ожидают, что вопрос будет решен с участием импортеров (во многом европейских стран).
Росс пообещал, что администрация Трампа будет использовать для решения этих вопросов "широкий круг инструментов".
Источники Рейтер ранее именно поставки стали называли среди камней преткновения в экономических отношениях США и Китая – одного из крупнейших производителей стали в мире.
Ранее по итогам переговоров с США еще при администрации Обамы европейские политики заявляли, что Америка фактически пытается переделать европейскую торговлю под свои правила, что Евросоюз не устраивает.
Меркель выслушала аргументы американского чиновника и заявила, что она "за то, чтобы мы снова начали переговоры для заключения такого соглашения о свободной торговле". Ее слова приводит немецкое агентство DPA.
Канцлер Германии выразила желание продолжать переговоры по зоне свободной торговли, но при условии, что проблемы между Брюсселем и США будут разрешены.