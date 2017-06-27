АФК "Система" представила в суде заключение эксперта по спору с "Роснефтью"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. АФК "Система" в качестве доказательства своей позиции в суде по спору с "Роснефтью" представила заключение заведующего кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ профессора Евгения Суханова, сообщил РИА Новости представитель компании Сергей Копытов.

Эксперт по просьбе корпорации оценил предмет иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК и изучил проведенную реорганизацию "Башнефти".

По мнению Суханова, "Роснефть", как владелец контрольного пакета акций башкирской компании, не вправе требовать возмещения ранее причиненных убытков наравне с миноритариями.

"Следует исходить из того, что такой приобретатель контрольного пакета акций если и не знал, то как разумный и осмотрительный предприниматель должен был знать о реальном положении дел в хозяйственном обществе, акции которого он приобретает. Следовательно, такой приобретатель не имеет права на деликтный иск к материнской компании, ранее причинившей убытки своему дочернему обществу", — написал эксперт в заключении (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

По словам эксперта, тот факт, что фактическое (экономическое) положение дочерней компании в действительности было худшим, нежели то, на которое рассчитывал приобретатель контрольного пакета ее акций, может свидетельствовать только о нарушении его прав именно как приобретателя акций — контрагента по сделке, если он действовал под влиянием существенного заблуждения. "В этом случае он вправе оспаpивать такую сделку… или требовать взыскать с продавца убытки, причиненных нарушением условий договора, но не предъявлять данный законом исключительно миноритариям акционерного общества деликтный иск", — пишет Суханов.

Получение "Башнефтью" собственных акций в результате реорганизации и их погашение не могут влечь для него возникновения каких-либо имущественных потерь, заявил эксперт. "Такие акции уже были оплачены акционерами за счет имущества, составившего их доли в уставном капитале АО, а их новая (повторная) без предоставления аналогичного эквивалента в виде новых акций "Башнефти" означала бы недопустимое в гражданском праве неосновательное обогащение", — объяснил профессор.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

Арбитражный суд Башкирии во вторник отложил до 12 июля процесс по иску "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" 170,6 миллиарда рублей. АФК заявила ходатайство о приостановке производства по иску "Роснефти" до решения Замоскворецкого суда Москвы, куда ранее подала иск, оспаривающий нотариальное заверение переписки менеджеров "Башнефти", представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по делу. Арбитраж Башкирии отказался приостановить процесс по иску.