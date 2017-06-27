Энергоснабжение в Сибири полностью восстановлено

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Энергоснабжение в Сибири, где без электричества оставались более 265 тысяч человек и ряд предприятий, полностью восстановлено, говорится в материалах ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Ранее во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что в Сибири отключились семь энергоблоков Богучанской ГЭС, произошел полный сброс нагрузки станции с 2025 МВт до нуля без потери собственных нужд. Также отключился второй энергоблок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт, произошло отключение нагрузки на трех алюминиевых заводах "Русала" — Братском, Иркутском и Красноярском — и на Иркутском авиационном заводе на 2590 МВт. Также произошли отключения в электросетях "МЭС Сибири" и "МЭС Западной Сибири" (филиалы ФСК ЕЭС).

Позднее ФСК и Минэнерго сообщали о восстановлении работы всех шести отключенных линий электропередачи, частичном включении в работу Богучанской ГЭС.

"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Красноярском крае, Кемеровской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия (около 265,2 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 249,9 МВт… В 15.08 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в материалах САЦ Минэнерго.

При этом Минэнерго опубликовало новую информацию о ходе развития событий. Согласно этим данным, в 11.43 противоаварийная автоматика Братской ГЭС компании "Иркутскэнерго" передала команды на отключение нагрузки в объеме около 700 МВт. При этом также произошли отключения, о которых сообщалось ранее во вторник. Отключения происходили также еще на трех электростанциях: Назаровской ГРЭС (снижение нагрузки на 300 МВт), Красноярской ГЭС (снижение нагрузки на 1320 МВт) и Усть-Илимской ГЭС (снижение нагрузки на 1060 МВт).

В результате отключений восточная часть энергосистемы Сибири (часть энергосистемы Красноярского края, энергосистемы Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края) некоторое время работала изолированно от единой энергосистемы России. Причина всех отключений пока выясняется.