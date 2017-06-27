Эксперты рассказали, как кибератаки повлияли на цены на нефть

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Массовые хакерские атаки на сервера нефтяных и транспортных компаний во вторник вызвали опасения среди инвесторов и привели к устойчивому росту мировых цен на нефть в среднем на 2%, полагают аналитики, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Инвесторы, в частности, обратили внимание на атаку серверов транспортной A.P. Moeller-Maersk и российской "Роснефти". "Роснефть" сообщила, что из-за хакерской атаки перешла на резервную систему управления производственными процессами, при этом добыча нефти не остановлена.
"Однако, скорее всего, будет много скептицизма (на рынке среди трейдеров — ред.) по поводу того, что производство не затронуто", — сообщили изданию трейдеры. Даже просто риска приостановки добычи, вероятно, достаточно, чтобы прекратить снижение стоимости "черного золота", пояснили они.
"Если внезапно производство прекратиться, сложно будет возобновить его, независимо от причины", — отметил газете брокер ICAP Скотт Шелтон (Scott Shelton).
"Трейдеры считают сообщения о кибератаках тревожными. Когда бы это ни происходило, это будет делать продавцов более осторожными, они отходят в сторону", — сообщил газете старший вице-президент по энергетическим фьючерсам в брокерской R.J. O'Brien & Associates LLC Рик Нави (Ric Navy).