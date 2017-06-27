Исландия хотела бы сотрудничать с Калининградом в сфере рыболовства

КАЛИНИНГРАД, 27 июн — РИА Новости. Исландские предприниматели хотели бы сотрудничать с Калининградской областью в сфере рыбной промышленности, развития рыболовецкого флота, сообщила посол республики Исландия Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир на встрече с руководством самого западного российского региона.

"Мы сейчас занимаемся поиском новых вариантов сотрудничества в таких областях как рыбная промышленность, поиск возможностей установки нового современного оборудования на судах. Мы представляем страну, в которой развиваются инновации в сфере рыболовства, считаем, что здесь мы можем сотрудничать на фоне программы модернизации флота", — сказала посол.

С 2013 года в Калининградской области впервые действует долгосрочная целевая программа развития рыбохозяйственного комплекса, направленная на модернизацию промыслового флота, создание прибрежной инфраструктуры по приемке и обработке уловов для увеличения добычи рыбы и развития переработки. Правительство области выделяет на поддержку рыбаков свыше 330 миллионов рублей до 2020 года.

"То, что приехала большая делегация представителей бизнеса, говорит о том, что Исландия ищет выход на российские регионы, на российский рынок. У нас есть набор промышленных производственных площадок, где кроме льгот по налогообложению мы предоставляем возможности административного сопровождения реализации проектов и возможность подключения к инфраструктуре", — сказал врио зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

По данным северо-западного таможенного управления внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Исландией по итогам 2016 года составил 2 миллиона долларов и уменьшился по сравнению с 2015 годом на 70,3%. Основу импорта Исландии в Калининградскую область до 2015 года составляла рыба и морепродукты, но из-за того, что Исландия присоединилась к антироссийским санкциям, республика вошла в список стран, в отношении которых был введен запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Несмотря на то, что были прекращены поставки исландской рыбы в Россию, сотрудничество в рыбном хозяйстве не прервалось. В настоящее время работает смешанная Российско-Исландская комиссия по рыбному хозяйству, на которой обсуждаются вопросы состояния запасов промысловых рыб Баренцево моря и Северо-Восточной части Атлантического океана, а также идет обмен статистическими данными по вылову водных биоресурсов.