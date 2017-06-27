Государство поддержит экспорт машиностроительной продукции, заявил Путин

ИЖЕВСК, 27 июн – РИА Новости. Машиностроительные предприятия РФ должны существенно нарастить экспортный потенциал, государство поддержит экспортеров, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"Предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17% — до 4,5 миллиардов долларов. Но у нас, безусловно, есть возможности и резервы для того, чтобы увеличить эту цифру. Со своей стороны государство, безусловно, продолжит оказывать экспортерам всестороннюю поддержку", — сказал Путин.