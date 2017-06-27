Вирус-вымогатель Petya не затронул российских операторов связи

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские сотовые операторы работают в штатном режиме, компании не затронул вирус-шифровальщик Petya, сообщили РИА Новости в компаниях.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

"Случаев заражения новым вирусом в "Мегафоне" не выявлено. Все подразделения компании работают в штатном режиме. Услуги оператора оказываются в полном объеме", — сказала руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.

В пресс-службе "Вымпелкома", Tele2 и Yota (виртуальный оператор, работающий на сетях "Мегафона") также не отмечают кибератак на компании.

В МТС сообщили, что оператор работает в штатном режиме. "На сеть МТС ежедневно производятся атаки различного уровня сложности. За счет эффективной системы информационной безопасности мы отражаем их. У нас глубокая экспертиза в защите от киберугроз", — рассказал пресс-секретарь компании Дмитрий Солодовников.

"Ростелеком", по словам его представителя, проводит оценку ситуации.