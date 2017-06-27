Вирус-вымогатель Petya не затронул российских операторов связи

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские сотовые операторы работают в штатном режиме, компании не затронул вирус-шифровальщик Petya, сообщили РИА Новости в компаниях.
"Случаев заражения новым вирусом в "Мегафоне" не выявлено. Все подразделения компании работают в штатном режиме. Услуги оператора оказываются в полном объеме", — сказала руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.
В МТС сообщили, что оператор работает в штатном режиме. "На сеть МТС ежедневно производятся атаки различного уровня сложности. За счет эффективной системы информационной безопасности мы отражаем их. У нас глубокая экспертиза в защите от киберугроз", — рассказал пресс-секретарь компании Дмитрий Солодовников.
"Ростелеком", по словам его представителя, проводит оценку ситуации.