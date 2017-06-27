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Экономика

ЕК получила письмо от трех стран Евросоюза в поддержку "Северного потока-2"

16:2027.06.2017
(обновлено: 16:26 27.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для Северного потока - 2 . Архивное фотоТрубы для Северного потока - 2 . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия получила письмо шести операторов газотранспортных систем (ГТС) из Германии, Австрии и Чехии с выражением поддержки проекта строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Совет ЕС не дал Еврокомиссии мандат по "Северному потоку — 2"

"Я могу подтвердить, что письмо было получено. Как и со всеми письмами, адресованными в Еврокомиссию, мы ответим на него на соответствующем уровне", — ответил собеседник агентства на вопрос, получила ли ЕК письмо от шести операторов ГТС из этих стран с выражением поддержки "Северного потока-2".

Заступники трубы

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо сообщило о том, что оно было адресовано главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Под письмом подписались компании Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS, NET4Gas, Gascade и Gasunie Germany.

Флаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Источник в Брюсселе: CША вынуждают ЕС отказаться от "Северного потока — 2"
Операторы ГТС также выразили обеспокоенность по поводу запланированных переговоров о соглашении с РФ насчет ключевых принципов работы газопровода, пишет агентство. "Северный поток-2" поможет поддерживать конкуренцию на европейском рынке газа и укрепит безопасность поставок, в то же время, переговоры могут вызвать существенные негативные эффекты, отмечается в нем.

В письме говорится, что если отношение к проекту "Северный поток-2" будет отличаться от того, с чем сталкиваются другие аналогичные проекты по строительству трубопроводов, например, в Средиземном море, это увеличит перспективы юридической неопределенности для сторонников проектов по строительству трубопроводов в будущем.

Зависимость стран Европы от российского газа
Насколько Европа зависит от российского газа

Операторы ГТС начали инвестировать в новые активы газовой инфраструктуры, относящиеся к "Северному потоку-2" на суше. Любая отсрочка, связанная с потенциальными переговорами, может нанести существенный экономический ущерб этим компаниям, говорится в письме. Кроме того, как отмечается, она может стать фактором, удерживающим компании от инвестиций в будущем. Общий объем инвестиций, необходимый для операторов ГТС, составляет приблизительно 3-4 миллиарда евро.

Позиция ЕК

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Путин заявил, что "Северный поток-2" не направлен против какой-либо страны
На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

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