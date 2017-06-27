ЕК получила письмо от трех стран Евросоюза в поддержку "Северного потока-2"

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия получила письмо шести операторов газотранспортных систем (ГТС) из Германии, Австрии и Чехии с выражением поддержки проекта строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

"Я могу подтвердить, что письмо было получено. Как и со всеми письмами, адресованными в Еврокомиссию, мы ответим на него на соответствующем уровне", — ответил собеседник агентства на вопрос, получила ли ЕК письмо от шести операторов ГТС из этих стран с выражением поддержки "Северного потока-2".

Заступники трубы

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо сообщило о том, что оно было адресовано главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Под письмом подписались компании Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS, NET4Gas, Gascade и Gasunie Germany.

Операторы ГТС также выразили обеспокоенность по поводу запланированных переговоров о соглашении с РФ насчет ключевых принципов работы газопровода, пишет агентство. "Северный поток-2" поможет поддерживать конкуренцию на европейском рынке газа и укрепит безопасность поставок, в то же время, переговоры могут вызвать существенные негативные эффекты, отмечается в нем.

В письме говорится, что если отношение к проекту "Северный поток-2" будет отличаться от того, с чем сталкиваются другие аналогичные проекты по строительству трубопроводов, например, в Средиземном море, это увеличит перспективы юридической неопределенности для сторонников проектов по строительству трубопроводов в будущем.

Операторы ГТС начали инвестировать в новые активы газовой инфраструктуры, относящиеся к "Северному потоку-2" на суше. Любая отсрочка, связанная с потенциальными переговорами, может нанести существенный экономический ущерб этим компаниям, говорится в письме. Кроме того, как отмечается, она может стать фактором, удерживающим компании от инвестиций в будущем. Общий объем инвестиций, необходимый для операторов ГТС, составляет приблизительно 3-4 миллиарда евро.

Позиция ЕК

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".