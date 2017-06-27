В Минэкономразвития рассказали о влиянии Telegram на инвестклимат

ДАЛЯНЬ, 27 июн — РИА Новости. Инвестиционный климат в России может ухудшить не блокировка Telegram, а продолжение работы мессенджера несмотря на нарушение российского законодательства, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.

"Здесь все-таки вопрос регулятора, но, на мой взгляд, крайне важно соблюдать правила, которые установлены, и это залог стабильного инвестклимата", — сказал Груздев журналистам на полях Всемирного экономического форума "Летний Давос".

"То есть если есть какое-то регулирование и оно нарушается, то это, наоборот, негативно, то есть если несоблюдение (закона — ред.) может оставаться без последствий…. это возможность нестабильного дальнейшего климата", — продолжил замглавы Минэкономразвития.

"Об этом всегда говорят — именно о стабильности. Поэтому правильное регулирование — я не берусь оценивать, правильное оно или неправильное, но если оно существует и, как говорят профильные ведомства, не соблюдены какие-то требования, это не есть правильно и не есть хорошо", — заключил Груздев.

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров перевел разногласия с командой Telegram в публичную плоскость, призвав лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. По словам Жарова, Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

32-летний бизнесмен в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. По данным Telegram, всего у мессенджера 6,5-7 миллионов активных пользователей в РФ, что составляет примерно 8% от всей аудитории мессенджера.