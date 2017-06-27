Эксперты предположили, как скажется на АФК "Система" арест ее активов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Арест активов АФК "Система" приведет к недополучению корпорацией дивидендов и ограничит залоговую базу компании, потенциально необходимую для судебных разбирательств, считают эксперты.
В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК". Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.
"Арест активов осложняет возможности холдинга по привлечению средств для финансирования иска в случае проигрыша. В частности, компания может недополучить порядка 17-18 миллиардов рублей дивидендов в 2017 году от арестованных активов", — считает Сергей Васин из Газпромбанка.
Текущая рыночная стоимость 31,76% акций МТС составляет немногим менее 150 миллиардов рублей, и они покрывают примерно 88% иска предъявленного к АФК "Системе", рассуждают аналитики Промсвязьбанка. "Медси" и БЭСК вполне "закрывают" оставшиеся около 20 миллиардов рублей, полагают в банке.
"Система" считает, что арест активов – это избыточная мера, поскольку корпорация имеет возможности исполнить требования суда и без принудительной продажи, рассуждают в Райффайзенбанке.
Капитализация МТС с момента подачи в суд против АФК и ее "дочки" упала примерно на 85 миллиардов рублей с 547,3 миллиарда рублей до текущих 462,6 миллиарда (в район минимумов с ноября 2016 года). Капитализация АФК "Система" опустилась примерно на 90 миллиардов рублей — с 206 миллиардов рублей до текущих 114,8 миллиарда рублей (минимум с декабря 2014 года).