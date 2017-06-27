ФАС предпишет "Роснефти" продать больше 10 АЗС в рамках покупки "Башнефти"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предпишет "Роснефти" в рамках покупки "Башнефти" продать чуть больше 10 АЗС в трех-четырех регионах России, окончательное решение будет, скорее всего, в середине августа, сообщил РИА Новости начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

"Роснефть" в октябре 2016 года закрыла сделку по покупке 50,0755% акций "Башнефти" у государства за 329,7 миллиарда рублей.

В конце ноября ФАС одобрила ходатайство "Роснефти" о приобретении акций "Башнефти", но выдала предписания с рядом требований. В частности, компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива "Роснефти" и "Башнефти" превысит 50%. Также "Роснефть" должна будет разработать и представить на согласование в ФАС России изменения в торговую политику и изменения в части развития мелкооптовой реализации нефтепродуктов.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в конце апреля говорил, что анализ того, сколько АЗС надо будет продать, находится еще в стадии рассмотрения, однако он близок к завершению.

"В июле будет сделан анализ рынка, скорее всего, где-то в середине августа будут результаты. "Роснефть" с "Башнефтью" пересекались всего в трех или четырех регионах. Там будет 10 с небольшим АЗС (предписано продать — ред.)", — уточнил РИА Новости Махонин.