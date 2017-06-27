Польская компания Weglokoks хочет покупать уголь в России

ВАРШАВА, 27 июн — РИА новости. Польская компания Weglokoks планирует импорт российского угля, сообщает в понедельник издание Rzeczpospolita.

"Weglokoks планирует импорт российского угля. Имеет на это согласие правительства", — говорится в сообщении.

Причиной этого является "гигантское отставание в добыче". По данным газеты, в текущем году Польше может не хватить 5 миллионов тонн угля.

Официальный представитель Weglokoks Павео Цыз сообщил, что компания "анализирует возможные направления и торговые параметры".

По данным газеты, для удовлетворения спроса шахтеры должны в день добывать 150 тысяч тонн угля в сутки. На данный момент возможности по добыче составляют 80-110 тысяч тонн.