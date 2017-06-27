Кремль заявил о нейтральной позиции в споре "Роснефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кремль не занимает ничью сторону в судебном разбирательстве между "Роснефтью" и АФК "Системой", какие-либо решения могут приниматься только судом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается судебного спора "Роснефти" и АФК "Система", то это судебный спор. В судебных спорах никогда Кремль ничью сторону не занимает. В данном случае какие-то решения могут приниматься только судом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за спором "Роснефти" и АФК, и будет ли Кремль придерживаться нейтралитета, понимая, что разбирательство может влиять на инвестклимат в России.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации.

В понедельник АФК сообщила о получении от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК".

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.