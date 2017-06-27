Канада снимет торговые ограничения с Белоруссии в июле

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство Канады объявило о решении снять торговые ограничения с Белоруссии, введенные более десятка лет назад, оно вступит в силу 12 июля текущего года, сообщает телеканал CBC News. © РИА Новости / Кейтлин Оукс Перейти в фотобанк Трамп продлил санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии

Ограничения были введены в 2006 году на фоне опасений канадских властей по поводу несоблюдения прав человека в Белоруссии.

"Такое решение означает, что Канада признает, что правительство Белоруссии продвинулось в ключевых сферах, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в 2015 году", — приводит телеканал выдержку из заявления правительства.

Таким образом, в санкционном списке Канады останется лишь КНДР, отмечает телеканал.