В Китае заявили о стабильном росте экономики во втором квартале

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Экономика Китая во втором квартале сохранила хорошую тенденцию развития и пошла на улучшение, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Исходя из имеющихся у нас на данный момент статистических данных, во втором квартале экономика Китая сохранила хорошую тенденцию развития и пошла в сторону улучшения, как в первом квартале. С начала года эффективность структуры экономики Китая значительно улучшилась", — заявил Ли Кэцян на церемонии открытия летней сессии Всемирного экономического форума в китайском Даляне.

Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, обнародованными в начале прошлого года. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне 6,5% и выше.

По итогам первого квартала этого года ВВП страны вырос на 6,9%.

На прошлой неделе эксперты Международного валютного фонда (МВФ) после проведения ежегодного пересмотра экономики Китая прогнозировали рост ВВП страны в 2017 года на 6,7% и в среднем на 6,4% в 2018–2020 годах.

Ли Кэцян в начале года заявлял, что стабильность будет самым главным фактором для экономики страны в этом году.

Правительство Китая прогнозирует, что уровень зарегистрированной городской безработицы в 2017 году составит 4,5% против 4,02% в прошлом году. Власти заявили, что текущем году будет создано более 11 миллионов рабочих мест. Ожидается, что инфляция в этом году составит 3%. Китай продолжит придерживаться проактивной фискальной политики и сдержанной монетарной политики. Дефицит государственного бюджета в 2017 году составит 2,38 триллиона юаней (около 346 миллиардов долларов), или 3% ВВП.