ГЛОНАСС рассказал о поставках систем для подержанных иномарок в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" планирует увеличить поставки систем вызова экстренных служб для подержанных иномарок в Приморье до 25,9 тысячи за три летних месяца, сообщает администрация края.

Ранее губернатор Владимир Миклушевский заявлял о "перекосах" и "спекуляциях" на рынке установки систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае в условиях дефицита оборудования. Компания сообщала о планах поставить в июне-июле в край 9 тысяч комплектов системы ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных иномарок.

"Благодаря предпринятым АО "ГЛОНАСС" мерам для скорейшего насыщения рынка на Дальнем Востоке аппаратурой ЭРА-ГЛОНАСС за три летних месяца в регион будет поставлено 25,9 тысячи комплектов оборудования: в июне — 6 тысяч 864 комплекта, в июле — 9 тысяч 236 систем и в августе — 9,8 тысячи комплектов", — сообщили в компании.

По данным властей, 26 июня во Владивосток прибыли 1,4 тысячи терминалов, дополнительно из Москвы в Приморье направлено 400 комплектов, еще 1 тысяча 992 комплекта будут отправлены в регион в пятницу.

Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. С начала года около 1,4 тысячи ввозимых в Россию иномарок оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия ЭРА-ГЛОНАСС. К середине марта таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля.

ГЛОНАСС аккредитовал 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.