СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Ведение санкций США против иранских и российских организаций противоречат обязательствам Вашингтона, вытекающим из международного права, заявил председатель иранского парламента Али Ардешир Лариджани.

"Недавнее решение сената ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан, мы в Иране считаем, что эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств. Необходимо создать механизм для того, чтобы региональные правительства предотвращали такие произвольные решения", — сказал Лариджани на втором совещание спикеров стран парламентов Евразии в Сеуле.