США рассчитывают на долгосрочные контракты по поставкам газа в Индию

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США рассчитывают на долгосрочные контракты по поставкам газа в Индию, заявил в понедельник президент Дональд Трамп.

"Мы рассчитываем на экспорт дополнительных энергоресурсов из США в Индию, включая крупные долгосрочные контракты по поставкам природного газа", — сказал он, выступая в Белом доме после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как отметил Трамп, "это соглашение сейчас обсуждается". "Мы подпишем его", — добавил он.