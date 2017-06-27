Сечин рассказал о востребованности углеводородной энергетики

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Углеводородная энергетика до 2050 года и далее была и будет востребована, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Возобновляемые источники энергии пока не могут обеспечить необходимый масштаб для замещения традиционных источников энергии и устойчивое энергоснабжение. При том, что роль угля снижается по экологическим причинам, атомная энергетика ограничивается… Таким образом, основная нагрузка по удовлетворению спроса мировой экономики, в конечном итоге, ложится на нефть и газ. До 2050 года и далее углеводородная энергетика была и будет востребована", — пишет Сечин в статье, опубликованной сайте " Известий ".

Глава "Роснефти" отмечает, что в мире активно идет дискуссия о том, когда же наступит пик спроса на нефть. "Многим аналитикам кажется, что времена нефти как основного источника энергии проходят. Но так ли это?", — задается вопросом Сечин.

Он отмечает, что идет разработка альтернативных источников энергии, развивается сектор производства электромобилей, растет энергоэффективность.

"Но что совершенно упускается? Какое это дорогое удовольствие – перейти с углеводородного сырья на возобновляемые источники энергии", — пишет Сечин.