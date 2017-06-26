Финансовый аналитик: арест активов АФК "Система" невыгоден для "Роснефти"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Арест судом активов АФК "Система", которая является финансово устойчивой компанией, является излишней процедурой, к тому же это невыгодно для "Роснефти" и "Башнефти" из-за возможного снижения стоимости активов, считает финансовый аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин.

"Стоимость этих активов соответствует примерно тем требованиям "Роснефти". Но, как правило, это (арест активов — ред.) излишняя процедура…. Компания является крупной, она является надежным заёмщиком. На мой взгляд, основания для того, чтобы она уклонялась от требований в случае удовлетворения иска ("Роснефти" и "Башнефти" — ред.) нет", — сказал он РИА Новости.

"Я думаю, что АФК "Система" может занять средства под эти активы, в том числе и оплатить требования. Но арест активов при очень негативном сценарии развития событий может поставить под сомнение способность компании занять под залог этих активов", — добавил аналитик.

По мнению Нигматуллина, арест активов АФК не выгоден "Роснефти". "Эти активы могут потерять в цене. Эти обременения резко снижают стоимость активов", — пояснил он.

АФК сообщила в понедельник о получении от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК".

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года. АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации.