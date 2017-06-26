МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Акционеры АФК "Система" и МТС потеряли более 150 миллиардов рублей из-за иска "Роснефти" и "Башнефти", после ареста активов их потери могут значительно увеличиться, заявил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

"К сожалению, десятки тысяч наших акционеров и акционеров МТС в результате иска уже понесли потери на более чем 150 миллиардов рублей, после принятия обеспечительных мер их потери, скорее всего, значительно увеличатся. Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались", — сказал Копытов.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации.

Ранее в понедельник АФК сообщила о получении от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК".

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.