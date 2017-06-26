Арест акций МТС не препятствует деятельности оператора, заявили в компании

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Арест 31,7% акций МТС, принадлежащих АФК "Система" не препятствует деятельности оператора и не оказывает влияния на выплаты дивидендов по акциям, которые находятся во владении других акционеров, говорится в сообщении телекоммуникационной компании.

"Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК "Система", не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров", — сообщает МТС.

Ранее АФК сообщила, что получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК".

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска ПАО "НК "Роснефть", ПАО АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".