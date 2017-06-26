АФК "Система" сообщила об аресте приставами акций своих активов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. АФК "Система" сообщает об аресте судебными приставами 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, следует из сообщения компании.

"АФК "Система" объявляет, что получила уведомление о принудительном исполнении от Московского управления Федеральной службы судебных приставов и копию постановления Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с постановлением суда, был наложен арест на следующие акции, принадлежащие АФК "Система" и "Система-Инвест": 31,76% в уставном капитале МТС, 100% в уставном капитале "Медси" и 90,47% в уставном капитале "Башкирской электросетевой компании", — говорится в релизе.

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года, отмечается в сообщении.

"Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам", — отмечает АФК.