Медведев призвал прагматично работать над бюджетом 2018-2020 годов

ГОРКИ, 26 июн — РИА Новости. Правительство РФ при работе над проектом бюджета 2018-2020 годов должно действовать прагматично, никаких завышенных ожиданий быть не должно, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы обсудим и наши подходы к прогнозу, с тем чтобы выстроить баланс между доходами и расходами бюджета. Со сценарными условиями мы определились еще в середине апреля, напомню, это были заседание правительства, был принят базовый вариант. Работать мы продолжим на его основе", — сказал Медведев на совещании по социально-экономическому развитию РФ и основным параметрам бюджета 2018-2020 годов.

"Подходить, конечно, ко всем нашим с вами решениям нужно предельно прагматично, никаких завышенных ожиданий быть не должно, в силу понятных причин. Даже несмотря на то, что в начале года цены на нефть держались чуть выше, чем планировалось. Сырьевой рынок остается весьма нестабильным, это видно по тем колебаниям, которые были зафиксированы и на прошлой, и на позапрошлой неделях. Сохраняется, конечно, и действие других негативных факторов, более того целый ряд из них может даже усилиться. Я имею ввиду так называемые санкции", — добавил он.

"Одной из главных задач бюджета на ближайшие три года остается поддержка роста экономики, который возобновился в последнее время, закрепление позитивной динамики по целому ряду важнейших показателей. Эту тенденцию нужно постараться усилить, добиться более уверенного роста промышленного производства, конечно, постараться выйти на более высокие реальные доходы для граждан нашей страны", — сказал Медведев.

По его словам, этого можно добиться в том числе за счет низких темпов инфляции и умеренной индексации тарифов на основные виды платежей. "Поддержать наметившийся рост инвестиций — транспортный комплекс и строительство, обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство. Рассчитываем также на то, что доступность кредитных ресурсов будет постепенно расти", — добавил премьер.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь заявил, что считает достижимым прогноз по росту ВВП в текущем году на 2%. "Прогноз мы рассматривали в апреле. Если посмотреть на те тенденции, которые сейчас складываются, видно, что, например, по росту ВВП обсуждали модель на совещании, 2%, мы составили прогноз. Последние цифры показывают, что мы движемся в этом направлении", — сказал Орешкин.