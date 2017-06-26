Центр цифровой экономики МГУ откроется осенью 2017 года

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Центр цифровой экономики МГУ, который будет флагманом для создания в России экономики нового типа, цифровизации промышленности и подготовки кадров, а также займется вопросами кибербезопасности, откроется осенью 2017 года, сообщил РИА Новости научный руководитель центра, завкафедрой информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, директор Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, академик Игорь Соколов.

Ранее в январе ректор Московского университета Виктор Садовничий ходе заседания попечительского совета МГУ сообщил, что вуз создает национальный центр цифровой экономики для исследований и подготовки кадров. Как напомнил Соколов, эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

"Решение есть, соответственно в понедельник, 26 числа я уже приступаю к формированию центра как структурного подразделения, согласован руководитель этого центра. Это будет Татьяна Викторовна Ершова, я – научный руководитель, административно руководить не буду… Надеюсь, что вот этот сложный бюрократический этап нам удастся пройти, скажем так, за летний период", — сказал Соколов.

"Татьяна Викторовна – это грамотный, известный специалист. Достаточно сказать, что в ее биографии есть такой факт как руководство библиотекой имени Ленина. И в понедельник мы приступаем уже к тем формальным процедурам, которые необходимы для того, чтобы структурное подразделение было – то есть бухгалтерия, квадратные метры, штатное расписание", — добавил академик.

Сам центр, по его словам, непосредственно будет располагаться в корпусе "Ломоносовский" и в новом здании факультета глобальных процессов Московского университета.

"Как минимум две точки будет, а дальше будем смотреть. И "Ломоносовский" корпус очень хорош, там же суперкомпьютерный центр, а для нас это инструмент номер один, как легко догадаться. Но мы хотим не только рассуждать, мы будем делать, мы будем привлекать (специалистов), я надеюсь, нам это удастся. Потому что сам-то центр он все-таки координирующий, такой идеологически координирующий орган", — сказал он.

Гонка создания экономики нового типа

"Я бы начал с того, что, конечно, сам термин "цифровая экономика" далеко не новый. И многие понимают под этим термином самые разные вещи. Я лично считаю, что главное — это всеобщее глубокое проникновение компьютеров в экономику, в экономику в широком смысле – промышленное производство, сельское хозяйство, культура, спорт, обучение, наука – все, что угодно. На практике это, в том числе, означает, что если вы выйдете на улицу без смартфона, то вы уже не человек. Вот, что это означает на практике", — сказал Соколов.

Он пояснил, что сегодня любое промышленное предприятие работает в очень большой степени под управлением автоматизированных компьютерных систем, даже сельское хозяйство в большой степени зависимо от правильно рассчитанных технологиях, сроках, характере и количестве введенных удобрений. Кроме того, с появлением смартфонов и личная жизнь человека стала неразрывна с компьютерными технологиями.

Как отметил академик, на эту глубину проникновения компьютеров в жизнь и среагировала мировая общественность, напомнив, что президент в декабре прошлого года утвердил стратегию научно-технологического развития, в которой задачей, приоритетом и вызовом номер один как раз названа цифра. А в своем обращении к Федеральному собранию Путин заявил, что тем самым дан старт созданию экономики нового типа – цифровой экономике.

"То есть 1 декабря у нас началась новая гонка – гонка создания экономики нового типа, цифровая экономика. И это правда. Если мы опоздаем, то, по-видимому, нам трудно будет сохранить и промышленный, и научный суверенитет, ну а дальше встает вопрос о государственном суверенитете. Это все действительно серьезно", — отметил Соколов.

Создание центра

По словам академика, в России есть две площадки, где на высочайшем научном методологическом уровне можно было бы заниматься решением этой задачи – Российская академия наук и Московский государственный университет имени Ломоносова. В итоге был выбран Московский университет в силу того, что здесь можно решать проблемы подготовки кадров, которые в дальнейшем и создавали бы новые инструменты, а с другой стороны были бы готовы использовать эти инструменты. Все это требует мощной образовательной структуры, которой общепризнанно является МГУ.

"Вот именно это и привело к инициативе, к одобрению инициативы создания национального центра компетенций, затем последовал приказ ректора о начале этого создания. И вот 19 июня я на ученом совете МГУ доложил о выполнении этого приказа", — добавил Соколов.

По его словам, в настоящее время уже создан межфакультетский координационный совет по вопросам цифровой экономики. Сам по себе центр, по словам академика, является всего лишь точкой, а межфакультетский координационный совет уже представляет собой мощную структуру, которая должна анализировать и координировать деятельность всех подразделений Московского государственного университета, в той или иной степени касающихся вопросов цифровой экономики.

Как пояснил Соколов, координационный совет будет заниматься использованием результатов научных исследований и подготовкой кадров в разных областях для их консолидации, чтобы решать конкретные проблемы, которые ставит новая экономика – это и формирование научных и учебных планов для того, чтобы более адекватно отвечать на новые вызовы, а также взаимодействие с другими российскими и в очень большой степени зарубежными структурами. Инструментом, с помощью которого все эти решения межфакультетского координационного совета будут организованы, как раз и должен быть национальный центр компетенций.

Чем будет заниматься центр



"Мы должны и научную проблематику, и образовательную проблематику, и нормативную проблематику учитывать, исследовать, сопровождать. Главная цель – это научно-образовательное сопровождение процесса становления новой экономики", — сказал Соколов.

По его словам, перед центром встает комплексная проблема. Здесь есть и естественно-научная составляющая, которая предполагает создание компьютерного инструмента для управления производства – беспилотники и другие средства автоматизации промышленности и сельского хозяйства – для любого учреждения, в том числе учреждения науки, спорта, культуры. А с другой стороны встает и социо-гуманитарная проблема.

"Все мы сейчас свидетели, что происходит вообще с менталитетом человека при вот таком всеобщем проникновении информационных технологий – это и социальные сети, это неразрывная связь со смартфоном, и это наша открытость в медийном пространстве интернетовском. Все это сказывается, конечно, и мы по-другому уже и мир воспринимаем, и по-другому себя ведем", — пояснил академик.

По его словам, помимо положительных моментов, здесь есть и те, которые требуют определенной коррекции, а также проблемы, на которые необходимо реагировать.

Наука

Как отметил академик, центр будет создавать конкретные инструменты, которые будут решать пусть частную задачу, но ту, которая продвинет страну в этом направлении вперед.

"В качестве примера могу привести нашу работу федерального исследовательского центра ("Информатика и управление" РАН) по созданию системы управление и представление научных сервисов. Другими словами, мы создали систему, которая обеспечивает совместную работу центров коллективного пользования", — рассказал Соколов.

Он пояснил, что теперь любой российский ученый может удаленно воспользоваться центром обработки данных для своих исследований на дорогих и уникальных установках.

"То есть мы создали центр обработки данных, который у нас здесь расположен, и ученые теперь имеют возможность посмотреть, какие есть услуги в целом в системе ФАНО, выбрать нужные, вступить в формальные отношения с Центром коллективного пользования, заключить договор, получить эту услугу, обработать результат. Вот типичный пример цифровизации", — сказал он.

Образование



"Мы, конечно, не будем готовить студентов – ни бакалавров, ни магистров, ни аспирантов. Наша задача, во-первых, разрабатывать методические рекомендации и учебные материалы для того, чтобы корректировать, либо создавать новые учебные программы для факультетов МГУ и других университетов, потому что это совершенно особый набор компетенций. Это не традиционные дисциплины, но они сегодня нужны", — рассказал ученый.

"И второе – я планирую, что мы будем готовить уже образованных людей по модели дополнительного образования. Это выше магистратуры, аспирантуры. То есть человек имеет уже высшее образование, он прошел магистратуру и аспирантуру, но ему нужно освоить некоторые новые (компетенции)", — добавил он.

Соколов пояснил, что сегодня наука в колоссальной степени использует возможности компьютеров. Поэтому будущих исследователей нужно ориентировать на правильное использование этих возможностей, которые предоставляют компьютерные технологии.

"Вот пример далекий от экономики – это социологи. Сейчас социология претерпевает коренные вообще изменения с учетом появления новых средств общения, коммуникаций, эти социальные сети. Психологи обращаются, потому что компьютер меняет психологию человека, и это надо изучать. Но и самому психологу нужен инструмент", — сказал академик.

Школьная информатика и кибербезопасность



Как отметил Соколов, вопрос кибербезопасности очень важен.

"Конечно же, как и автомобиль может наехать на человека, так и компьютер может навредить человеку самым разным образом – это и утечка личных данных, разглашение каких-то секретов, это и целенаправленное воровство. Вы прекрасно понимаете, что навредить с помощью компьютеров можно и с каждым годом этот вред все масштабнее и масштабнее", — пояснил он.

"Поэтому, конечно, информационная безопасность – это тот аспект, который является ключевым во всей этой истории. То есть если его не учитывать, то вместо пользы можно получить один только вред. И неизвестно, что перевесит – вред или польза", — подчеркнул ученый.

По его словам, учить человека основам кибербезопасности необходимо с самого детства.

"Как мы детей учим, что улицу переходить надо только на зеленый свет светофора, что сначала надо посмотреть налево, потом надо посмотреть направо, мы вкладываем это даже до школы, потому что понимаем, что это должно дойти до автоматизма. Вот также и вопрос информационной безопасности. Потому что многие инциденты вызваны просто неряшливостью, обычной неряшливостью нас с вами. Мы понимаем, что нужно посмотреть налево, но не смотрим, мы понимаем, что нужно пароль делать из двенадцати, а не из трех символов "123", но не делаем, это же тяжело. Поэтому, конечно, ребенку, нужно с самых юных лет вкладывать эти аспекты простейшие, но они должны дойти до автоматизма", — сказал Соколов.

Он также отметил, что в исследовательском центре "Информатика и управление" РАН полтора года назад был создан институт образовательной информатики – научное подразделение, которое призвано как раз исследовать вопросы информатики в школе, не столько в высшей школе, сколько в начальной и средней общеобразовательной школе. Этот институт, по его словам, будет участвовать в разработке программ по кибербезопасности вместе с Минобрнауки.

По словам Соколова, работа этого института будет касаться и борьбы с так называемыми "группами смерти" в социальных сетях, подталкивающие детей к суицидам.

"Поверьте мне, и в 90-е годы уже, и в 2000-е каждый раз мы говорим об одном и том же в нашем сообществе, что есть опасность, великая опасность, и суицид, и экстремизм, и порнография – все это там (в интернете), но вот все ком растет, вот теперь и власть осознала всю глубину этой проблематики", — сказал он.

Международное сотрудничество



Как рассказал Соколов, международное сотрудничество центра цифровой информатики фактически уже началось. Так в ноябре 2017 года под эгидой МГУ состоится конференция по вопросам транспортной логистики.

"Это одна из серьезных проблем цифровизации железных дорог, других транспортных систем — автомобилей, самолетов — все, что угодно. Действительно серьезнейшие проблемы (обсуждает) и международная общественность научная, научно-техническая, профессиональная, транспортная очень активно. Вот транспортная логистика — действительно важная проблема, поверьте", — сказал он.

Согласие на участие в конференции уже дали две страны – Германия и Китай. Конференция пройдет в Российской академии наук.