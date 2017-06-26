Островский: Смоленщина должна войти в ТОП-20 рейтинга инвестклимата

СМОЛЕНСК, 26 июн — РИА Новости. Смоленская область до конца 2017 года должна войти в двадцатку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заявил глава региона Алексей Островский.

"Привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства и полноценное функционирование территорий опережающего социально-экономического развития являются стратегическими задачами для региона. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, на сегодняшний день Смоленщина возглавила перечень субъектов Федерации, показавших наилучшую динамику. По сравнению с прошлым годом область поднялась сразу на 49 позиций и занимает 31-ое место. Я ставлю задачу, чтобы за 2017 год сделать еще один рывок — оказаться в двадцатке регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата", — сказал Островский на заседании регионального Совета по экономике и инвестициям.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата региона проводится целенаправленная работа по оказанию поддержки, в том числе, финансовой субъектам предпринимательства. С этой целью в регионе созданы Центр кластерного развития, Центр поддержки предпринимательства, в 2017 году — Центр поддержки экспорта. Помимо этого, в прошлом году, несмотря на сокращение объема федеральных денежных средств, из областного бюджета на оказание финансовой поддержки предпринимателям был выделен 121 миллион рублей, что на семь миллионов рублей больше показателей 2015 года.

Кроме того, губернатор рекомендовал главам муниципальных образований работать с представителями бизнеса на опережение.

"Нужно ввести такую практику, чтобы еще до официальной подачи документов на предоставление предпринимателям той или иной муниципальной услуги профильные чиновники эти материалы предварительно изучали, и, как следствие, после предоставления документов уже не возникало причин для отказа по каким-то формальным поводам. Это же касается и процедуры подачи документов для получения разрешений на строительство через многофункциональные центры", — сказал Островский.

В пресс-службе напомнили, что на территории опережающего социально-экономического развития "Дорогобуж" в настоящее время определены пять инвестиционных проектов. Среди них — создание современного автоматизированного прачечного комплекса с дезинфекционным блоком с возможностью предоставления в аренду белья и спецодежды, производство по переработке мяса и грибов, а также предприятие, специализирующееся на сборке медицинской и ветеринарной техники.

По словам Островского, Дорогобуж является единственной в ЦФО территорией опережающего развития. "Впереди еще много работы. В качестве первого шага для выхода на новые производственные площади можно рассматривать строительство нового завода фосфорных удобрений. Данный проект, который будет реализован предусматривает вложение более 350 миллионов долларов и создание значительного количества рабочих мест", — сказал глава региона.

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