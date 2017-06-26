На ВЭФ владельцы "дальневосточных гектаров" расскажут о своих проектах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские граждане, получившие "дальневосточные гектары", расскажут в рамках третьего Восточного экономического форума 6-7 сентября об успешно реализованных проектах на этих землях и о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, приводятся слова полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на сайте форума.

"Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз мы будем говорить уже о сделанном. К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке… Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует", — подчеркнул Трутнев.

Организаторы форума опубликовали информацию о деловой программе предстоящего форума. В его основе – четыре тематических блока. Первый выходит под названием "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?" и будет посвящен обсуждению результатам реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса.

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство будет раскрыт в блоке "Как делать бизнес на Дальнем Востоке". Третий тематический блок – "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая". Этот блок предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона в различных сферах. Четвертая тема – "Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы", где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий.

В рамках форума запланировано проведение пяти страновых бизнес-диалогов: "Россия – АСЕАН", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Республика Корея", "Россия – Япония". Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия "на полях" Форума. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия – АСЕАН, заседание клуба "Валдай", 6 международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также церемонии открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.