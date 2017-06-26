Экспорт российской военно-морской техники будет расти, заявил Кожин

Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото

Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Экспорт российской военно-морской техники будет увеличиваться, по итогам прошлого года он составил 7% от общих поставок оружия РФ, заявил журналистам в понедельник помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

По его словам, общий объем экспорта российских вооружений по итогам минувшего года составил 15,3 миллиарда долларов.

"Традиционно в этой сумме у нас лидирует и в ближайшее время, наверное, будет лидировать авиационная техника. Военно-морская техника пока не лидирует и совокупно составляет около 7% в объеме нашего экспорта (по итогам 2016 года). Если брать последние четыре года, то, в среднем, 10-12%", — сказал Кожин.

При этом, по его словам, наблюдается тенденцию к увеличению доли военно-морской техники в общем экспорте России.