Восточный нефтегазовый форум посетят более 350 глав крупных компаний

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Более 350 руководителей нефтегазовых компаний России, Европы и Азии примут участие во втором ежегодном Восточном нефтегазовом форуме, который пройдет во Владивостоке 5-6 июля, сообщили организаторы форума.

"Мировые лидеры производства технологий и более 350 руководителей крупнейших нефтегазовых компаний Европы, Азии и России примут участие во втором ежегодном Восточном нефтегазовом форуме", — говорится в сообщении.

Помимо этого на форум приедут более 150 руководителей компаний-операторов ключевых нефтегазовых проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Второй Восточный нефтегазовый форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Форум посвящен реализации важнейших стратегических проектов разработки нефтегазовых месторождений в Иркутской области и Якутии, офшорным проектам геологоразведки и добычи, проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, возведению нефтехимического комплекса, а также газификации удаленных регионов РФ.