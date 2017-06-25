Медведев оценил вклад ФСК ЕЭС в укрепление энергобезопасности России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 15-летием коллектив ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) и отметил вклад компании в укрепление энергетической безопасности страны, сообщается на сайте кабмина в воскресенье.

Медведев назвал создание ФСК ЕЭС важным этапом реформирования и развития стратегически важной для России электроэнергетической отрасли. "Все эти годы ФСК ЕЭС эффективно управляет национальной энергетической сетью, предоставляет качественные услуги регионам, осуществляет технический надзор за объектами. Сегодня компания входит в число мировых лидеров по показателям надёжности в высоковольтных сетях, вносит серьёзный вклад в укрепление энергетической безопасности страны", — говорится в телеграмме.

Также Медведев отметил инвестиционную и инновационную деятельность компании, которая, по его словам, сегодня динамично развивается, модернизирует подстанции, внедряет технологии, устанавливает современное оборудование и активно участвует в программе импортозамещения. Важным направлением, по мнению премьера, является и благотворительная и просветительская деятельность ФСК ЕЭС, поддержка образования, культуры и спорта.

"За этими достижениями – ежедневный труд энергетиков, людей разных специальностей, которые любят своё дело и ответственно относятся к нему. Уверен, что опыт, профессионализм, целеустремлённость и впредь будут залогом вашего успеха", — добавил глава правительства.

ФСК ЕЭС оказывает услуги передачи электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Среди направлений деятельности компании — предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети, поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей.