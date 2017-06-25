России и Сербии выгоден совместный промышленный центр, заявил Рогозин

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. России и Сербии выгодно образовать сервисный центр в промышленной отрасли, чтобы обеспечивать целевые продажи в балканском и других регионах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы обсуждали вопрос о том, чтобы, может быть, на территории Сербии сложить такую свободную экономическую зону, которая была бы выгодна с точки зрения налогов для внешних инвесторов и промышленников. Благодаря санкциям мы получили возможности прорыва в области гражданской авиации", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Он привел в пример создание пассажирского самолета МС-21.

"Почему бы не сделать центр кастомизации здесь в Сербии? Для того чтобы обеспечивать целевые продажи уже в балканские страны, Южную Европу и так далее. Можно? Можно. То же самое касается вертолетов, другой техники", — сказал Рогозин.

По его мнению, это "не вопрос совместного производства". "Нам сложно всю кооперацию разрывать и включать сербские предприятия, которые еще не готовы к этому. Но центр кастомизации, то есть подгонки под индивидуального покупателя конкретной машины – это точно можно сделать, это хорошие деньги", — сказал Рогозин.

Он сказал, что ожидает от сербской стороны формирования нового правительства, после чего планируется встреча сопредседателей межправительственной комиссии, после чего станет возможным заключение новых соглашений.

В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии для присутствия на инаугурации нового президента Александра Вучича.