Турецкие компании возвращаются в Крым, заявили власти региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Турецкие компании активно разворачивают работу в Крыму, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В качестве примера он привел строительство специализированного детского аквапарка отеля "Ялта-Интурист", торжественное открытие которого намечено на 26 июня.

"Этот уникальный аквапарк расположен в парке на берегу Черного моря. Его проектировала и строила международная турецкая компания PolinWaterparks. Это один из мировых лидеров в сфере водных аттракционов. Мы видим, что иностранные компании не страшит санкционная политика Запада", — сказал Черняк.

По его словам, инвесторы из различных стран в последнее время проявляют активный интерес к санаторно-курортной отрасли. "Недавно такой инвестор вышел с предложением инвестировать в один из санаториев Крыма несколько миллионов евро", — подчеркнул Черняк.

Кризис в отношениях Турции и России наступил после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Тогда Россия применила к Турции экономические ограничения, а Крым полностью приостановил переговоры о реализации турецких инвестпроектов на полуострове. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, а 22 мая страны подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимной отмене ограничений.

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