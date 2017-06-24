Представители 32 японских компаний и ведомств посетят остров Кунашир

ТОКИО, 24 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Представители 32 японских компаний и государственных учреждений посетят Кунашир и другие острова южных Курил в составе экспертной группы, которая должна будет выяснить возможности для совместной экономической деятельности двух стран на островах, сообщила телекомпания NHK.

В состав группы, которая направится на острова 27 июля на пять дней, входят сотрудники внешнеполитического ведомства, министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также представители частного бизнеса из туристической и рыбной индустрии, сферы медицинского обслуживания и строительства. Делегацию возглавит спецпомощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

Группа начнет визит с Кунашира, а затем посетит по плану все объекты, которые признаны перспективными для начала совместной экономической деятельности, договоренность о которой была достигнута в ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. Запланированы встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

В апреле во время визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры двух стран достигли договоренности о направлении на южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.