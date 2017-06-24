США рассчитывают на сделку Westinghouse по поставкам реакторов в Индию

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США рассчитывают на реализацию сделки компании Westinghouse по поставкам атомных реакторов в Индию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Белого дома.

Президент США Дональд Трамп 26 июня примет в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"Мы по-прежнему очень заинтересованы в реализации этой сделки (с участием Westinghouse)", — сказал представитель Белого дома журналистам.

По его словам, данная компания "поддерживает жизнеспособность этого проекта, и мы самым серьезным образом поддерживаем продолжение переговоров Westinghouse с индийскими партнерами".