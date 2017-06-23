Санкции против России не могут длиться вечно, считает премьер Италии

РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает, что возобновление санкций в отношении России не может быть само собой разумеющимся, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"К блоку решений, принятых вчера, добавилось две темы. Одна из них была поднята по запросу Италии и касалась санкций по Украине. Мы считаем необходимой дискуссию о возможности продления и непродления санкций, об их условиях и полезности относительно результатов минских соглашения", — сказал он в Брюсселе.

Главы стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.

"Мы не считаем, что санкции могут быть само собой разумеющимися и длиться вечно. И верно будет сказать, что эта тема породила самую долгую и глубокую дискуссию. Вчера, мне показалось, решение о необходимости продления санкций стало единогласным, но имели место разные нюансы, точки зрения относительно факта того, что это может стать на годы и месяцы главным инструментом, на который мы будем опираться в этой сфере", — отметил премьер Италии на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Rainews24.