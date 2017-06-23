Вышли на глубину: Путин дал старт стыковке частей "Турецкого потока"

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на борту судна-трубоукладчика Пиониринг Спирит в Черном море. 23 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на борту судна-трубоукладчика Пиониринг Спирит в Черном море. 23 июня 2017

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Черном море началась укладка глубоководной части газопровода "Турецкий поток". В церемонии принял участие и президент Владимир Путин.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства является компания South Stream Transport.

Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок топлива транзитом через Турцию в европейские страны.

Технология работ

В пятницу глава государства на вертолете прибыл на корабль "Pioneering Spirit", который сейчас ведёт работу по прокладке газопровода в 6,5 километра от берега. Оно способно монтировать от трех с половиной до пяти километров газопровода в день.

Президента встретили капитан судна Фред Регтоп, президент компании "Олсиз" Эдвард Хеерема и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Pioneering Spirit" является самым крупным строительным судном в мире. Его длина составляет 477 метров (более четырёх футбольных полей), ширина — 124 метра.

Судно единовременно может принять 27 тысяч тонн труб, что позволяет ему работать автономно пять-семь дней и проводить работу по установке и демонтажу крупных морских нефтегазовых платформ и укладки нефтегазовых трубопроводов.

После осмотра корабля Путин с капитанского мостика спустился в основной сварочный цех, где в этот момент велись монтажные и сварочные работы по стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока".

Экипаж корабля рассказал президенту о технологии строительства газопровода. Трубы для укладки на прибрежных участках будут иметь дополнительное защитное бетонное покрытие. Они привариваются к основной нитке газопровода на борту специализированного судна, каждый сварной шов автоматически проверяется ультразвуковой системой, затем на швы наносится полипропиленовое покрытие для защиты от коррозии. Постепенно трубопрокладчик продвигается вперёд, опуская новые секции труб на морское дно.

По словам специалистов, на судне работает шесть сварочных станций, скорость сварки одного шва составляет примерно десять минут.

О сотрудничестве с Турцией

Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Российский лидер отметил роль Анкары в развитии двустороннего сотрудничества.

"У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами", — заявил российский лидер.

"Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки", — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, Москва готова использовать "турецкий поток" для поставок газа в европейские страны.

"Если наши партнеры захотят — мы будем готовы подать газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу", — заявил Путин, добавив, что заинтересованность европейских партнеров уже заметна.

"Уверяю вас, что мы достойно представим и ваши интересы, потому что наши интересы в данном случае полностью совпадают", — добавил российский президент, обращаясь к Эрдогану.

Газопровод будет востребован

О важности строящегося газопровода президенту рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, "Турецкий поток" востребован рынком.

"Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53 процента от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 года рост поставок к аналогичному периоду 2016 года уже составит 2,63 миллиарда", — сказал глава российской компании.

Миллер также отметил, что с помощью "Южного потока" "Газпром" планирует поставлять топливо не только в Турцию, но и в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

"В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 миллиарда кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют", — пояснил он президенту.

"В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%", — добавил Миллер, подчеркнув, что продажи газа по трубопроводу "обеспечат надежные поставки".

Кроме того, он доложил президенту о параметрах будущего газопровода.

"Все работы по строительству и эксплуатации газопровода будут вестись в строгом соответствии с самыми современными международными экологическими нормами и правилами", — заверил Миллер.

По его словам, первая нитка "Турецкого потока" будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторая — в 2019-м.

Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>