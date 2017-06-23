AmCham: американский бизнес волнуется из-за санкций против России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский бизнес обеспокоен тем, что новые санкции США в отношении России могут принять силу закона, а президент США лишится мандата по их ослаблению, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Сенат США ранее завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

"Это пока еще новая информация и даже не до конца новость, потому что, чтобы этот законопроект стал законом, ему еще нужно пройти два этапа. Первый – это Палата представителей и согласование их версии с версией Сената, после чего если оба согласуют и проголосуют, тогда проект пойдет на подписание президенту США. Пока мы находимся в процессе, это пока не санкции, а только предложение их ввести", — пояснил Родзянко.

Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Санкции и закон

В четверг в AmCham прошел брифинг, посвященный обсуждению санкций. Родзянко рассказал, что на встрече выступал партнер Baker McKenzie юрист Александр Бычков, который рассказал о предложениях, которые содержатся в законопроекте, и на что они повлияют.

"Там предполагается ужесточение некоторых финансовых санкций, а также ужесточение санкций на бурение и на участие российских компаний в международных проектах на арктическом шельфе", — пояснил он.

"Но что нас действительно волнует, это то, что санкции приобретают силу закона, и возможности их ослабить подлежат законодательному контролю. То есть этот мандат забирают у президента и исполнительной власти", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, это волнует AmCham по двум причинам. "Во-первых, очень трудно менять законы, исчезает гибкость администрирования санкций. Во-вторых, будет сложнее координировать санкции с Европой и другими союзниками. Они должны будут следовать американскому закону, а не договариваться о том, как оптимально координировать санкции", — отметил Родзянко.

"Кроме того, на нашем брифинге вчера выступал эксперт из Московского Центра Карнеги Александр Габуев, который оценивал общее влияние на отношения между США и Россией. Он считает, что мы через такой законопроект вступаем в зону повышенного риска отношений между странами", — заключил он.