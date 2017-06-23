Путин принял участие в стыковке частей газопровода "Турецкий поток"

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" в Черном море.

В пятницу глава государства на вертолете прибыл на трубоукладочный корабль "Pioneering Spirit", который сейчас ведёт работу по прокладке газопровода в 6,5 километра от берега.

Путин с капитанского мостика спустился в основной сварочный цех, где в этот момент велись монтажные и сварочные работы по стыковке частей "Турецкого потока".

Экипаж корабля рассказал президенту, что трубы для укладки на прибрежных участках будут иметь дополнительное защитное бетонное покрытие. Они привариваются к основной нитке газопровода на борту специализированного судна, каждый сварной шов проверяется ультразвуковой системой, после чего на швы наносится полипропиленовое покрытие для защиты от коррозии.

По словам специалистов, на судне работает шесть сварочных станций, сварка одного шва занимает примерно десять минут.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport.

Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.





РИА Новости Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.РИА Новости https://ria.ru/economy/20170623/1497124897.html

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