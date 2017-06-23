Путин поручил проверить формирование зарплат в "Почте России"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Контрольному управлению президента до 1 октября провести проверку формирования зарплат в "Почте России", говорится в перечне поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

"Контрольному управлению президента Российской Федерации провести проверку формирования размера заработной платы и показателей средней заработной платы работников федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" по субъектам Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение поручения назначен начальник управления Константин Чуйченко, срок выполнения поручения — 1 октября 2017 года.

Ранее, 15 июня, в ходе прямой линии ведущие адресовали Путину вопрос почтальонов, которые отмечали, что получают 3,6 тысячи рублей в месяц и спрашивали о перспективах повышения зарплаты.

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