Еврокомиссия не готовит предложений по новым санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не готовит предложений по новым санкциям в отношении РФ из-за аналогичных действий США, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

На вопрос, готовит ли Еврокомиссия какие-либо новые санкции в отношении России, потому что подобные предложения сделаны в США, он ответил: "Нет".

Сенат США ранее завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.