ЕС обсуждал с США введение антироссийских санкций, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз обсуждал с США введение экономических санкций в отношении России до их оглашения, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"До сих пор все санкционные режимы (в отношении России — ред.), которые вводились (в ЕС — ред.), были созданы гармонизированным образом (с американской стороной — ред.). То есть, я имею в виду, что до того, как мы объявляли их, они обсуждались и согласовывались (между ЕС и США — ред.)", — сказал Шефчович.

Он добавил, что у ЕС "всегда было сотрудничество" с США в вопросе введения нынешних экономических санкций против России. "Санкции лишь тогда оказывают влияние, когда (в них) нет различного подхода", — добавил он.

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

В случае утверждения нижней палатой конгресса документ должен поступить на подпись президенту.

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