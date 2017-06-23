БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Мария Князева. Возможные новые санкции США в отношении России могут затронуть такой чувствительный вопрос, как строительство газопровода "Северный поток-2", их стоило бы обсудить с Евросоюзом, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Поскольку санкции США могут затронуть такой чувствительный вопрос, как "Северный поток-2", Шефчович считает, что их стоило бы "обсудить и гармонизировать с Евросоюзом", прежде чем вводить их в действие.
"Мы говорим нашим американским партнерам, что это чувствительный вопрос, поэтому его следует обсудить с нами", — добавил он.
Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
В случае утверждения нижней палатой конгресса документ должен поступить на подпись президенту.