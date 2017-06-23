МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов направил депутатский запрос главе Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой с просьбой в ходе ежегодного отчета о работе озвучивать выводы о недополученных средствах в бюджет страны.

"Считаете ли вы возможным при представлении ежегодного отчета озвучивать результаты не только проверки эффективности израсходованных средств, но и выводы о недополученных средствах в бюджет страны", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Помимо этого парламентарий попросил Голикову осуществить проверку лесной и рыбной отрасли, а также таможни, которые считаются убыточными, и представить информацию об объемах недополученных средств от использования природных ресурсов.