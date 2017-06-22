В Нижегородской области планируется открыть производство итальянских сыров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Производство итальянских сыров планируется организовать на предприятии "Светлоярское" в рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев посетил это предприятие и обсудил перспективы его развития с директором Константином Умновым. Молокозавод в Воскресенском открылся в 2016 году.

"Сегодня мы вместе с губернатором определили ряд мероприятий, которые будут затрагивать уже увеличение загрузки наших производственных мощностей. Проект предусматривает производство итальянских сыров по традиционным рецептам. Мы изначально думали об этом, когда подбирали и закупали коров именно шведской породы. Аминокислотный состав белка в молоке этой породы позволяет делать итальянские сыры. В Италии сыры именно из молока этой породы и делаются", — сказал Умнов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, на предприятии сейчас создано производство молока, сметаны, творога. Шанцев в свою очередь отметил, что расширение собственного производства продуктов питания в регионе позволяет не только создавать новые рабочие места для нижегородцев, но и сдерживать рост цен в силу увеличения конкуренции между производителями.

"Если говорить по области в целом, то мы сейчас ведем переговоры с инвесторами для того, чтобы открывать новые импортозамещающие производства. Серьезный проект намечается по производству сыров в Починках. Мы имеем сегодня договоренности о строительстве и реконструкции еще 30 новых животноводческих комплексов", — уточнил он.

В 2009 году Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства.

По информации регионального Минсельхоза, за период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населенных пунктах. Кроме того, повышено качество реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).

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