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Экономика

Банкиры: фальшивые купюры распространяются через платежные терминалы

20:0622.06.2017
(обновлено: 20:18 22.06.2017)
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© Fotolia / Denys PrykhodovБанковская карта. Архивное фотоБанковская карта. Архивное фото
© Fotolia / Denys Prykhodov

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проблема с приемом фальшивых денежных знаков более актуальна применительно к платежным терминалам, работающим только на прием купюр, чем к банкоматам, считают опрошенные РИА Новости банкиры. Но в любом случае, по их мнению, нет смысла отзывать лицензии у банков из-за этого фактора — будет достаточно регуляторных мер и более взвешенного отбора производителей техники.

Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аксаков предложил штрафовать банки за не распознающие фальшивку банкоматы

На текущей неделе первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский сообщил, что регулятор отмечает рост объемов приема банкоматами фальшивых банкнот. По его словам, основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака, тогда как регулятор требует проверять не менее четырех машиночитаемых защитных признаков.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ранее направила обращения спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям ЦБ по проверке подлинности купюр. Рябухин поддержал эту идею.

"Мера наказания в виде отзыва лицензии является слишком жесткой. Банки сами заинтересованы в том, чтобы совершенствовать свою сеть банкоматов и избежать убытки из-за приема фальшивых купюр", — считает председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев.

Наказывать рублем

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян предложил решать проблему, в частности, за счет штрафов. "Не нужно все переводить в русло отзыва лицензии, потому что существуют регламенты. Аферисты и жулики всегда опережают технические устройства. Можно повысить планку требований к банкоматам, к регламентам наблюдения за соответствующими банкоматами. Отзыв лицензий у банка — это огромный стресс", — сказал Тосунян РИА Новости.

Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минфине прокомментировали идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах

По его мнению, в случае, если у банков будет установлен банкомат, не соответствующий требованиям, то к кредитной организации должны быть применены экономические санкции, которые подразумевают штраф. Как отметил Тосунян, ЦБ также должен поставить вопрос перед правоохранительными органами в части изготовления и распространения фальшивых купюр на территории РФ.

Схожее мнение высказал руководитель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, возглавляющий также комитет Госдумы по финансовому рынку.

"Понятно, что если банкомат принимает фальшивые купюры, не распознает их, то такие банкоматы не должны эксплуатироваться. Не знаю насчет отзыва лицензии, думаю, что вполне и рублем можно наказывать, штрафовать", — сказал он РИА Новости.

"Если ЦБ будет жестко это делать, то, очевидно, порядок будет наведен. Достаточно пару раз жестко наказать, и все вопросы снимутся. Просто должна быть неотвратимость наказания", — считает Аксаков.

На вопрос о том, как еще стимулировать банки обновлять сеть банкоматов, он напомнил, что есть довольно жесткие требования Банка России, и ЦБ "просто надо отслеживать исполнение своих же требований в части соответствия этих устройств на предмет распознавания банкнот, фальшивые они или нет".

Платежные терминалы

В свою очередь директор департамента платежных сервисов и систем банка "Открытие" Александр Дынин отметил, что озвученная  регулятором проблема приема фальшивых купюр больше касается не банкоматов, а информационно-платежных терминалов, оснащенных устройствами покупюрного приема наличных, когда клиент вносит денежные средства не пачкой, а по одной. "Полагаю, потенциально речь может идти о нескольких десятках тысяч таких устройств", — сказал эксперт.

Офис Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сбербанк заявил, что его банкоматы защищены от фальшивых купюр

В случае именно с банкоматами проблема с приемом фальшивых денежных знаков характерна только для очень старых моделей устройств, и их количество постоянно сокращается за счет вывода из эксплуатации, пояснил Дынин.

"На мой взгляд, можно говорить о необходимости введения более строгого контроля за качеством применяемых валидаторов или четком регламенте с перечнем одобренных к применению устройств. В конечном счете применять технику с низким уровнем защиты от подделок не в интересах в первую очередь самих банков", — добавил эксперт.

Банкоматы с устройствами по приему купюр являются достаточно современными устройствами, и таких моделей, которые не соответствуют требованиям ЦБ в части проверки подлинности купюр, скорее всего, небольшое количество, и только в отдаленных регионах, продолжает Шиляев из "Югры".

"Повышенный риск в части приема фальшивых купюр представляют скорее платежные терминалы, более скромные по своей технической начинке и по количеству устаревших устройств гораздо опережающие банкоматы", — отметил глава банка.

По его словам, "Югра" регулярно обновляет и модернизирует парк собственных устройств, как с точки зрения замены оборудования, так и в обновлении программного обеспечения, что позволяет минимизировать риски приема фальшивых купюр. Вместе с тем Шиляев полагает, что обеспечивать защищенность и безопасность банкоматов должны, в первую очередь, производители такого оборудования, которые постоянно анализируют деятельность мошенников и предлагают инновационные технические решения.

Представители других крупных банков, в частности ВТБ и Сбербанка, также ранее заверили РИА Новости, что на постоянной основе принимают меры по защите банкоматов от фальшивых купюр и не считают данную проблему острой для себя.

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