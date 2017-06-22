"Газпром" возобновил поставки газа в Польшу

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Газпром" с середины четверга начал подавать газ контрактного качества в газотранспортную систему Польши, сообщил журналистам представитель "Газпром экспорта".

"Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа", устранена. С середины сегодняшнего дня в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества", — сказал представитель "Газпром экспорта".

В среду польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа". Он объяснил это тем, что газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Gaz-System прекратил прием газа 21 июня в 6.00. Ограничение пропускной способности запланировано до 23 июня до 6.00.

В то же время немецкая газотранспортная компания Gascade в четверг продлила ограничения на прием газа из газопровода "Ямал-Европа" до 24 июня.

Со своей стороны, "Газпром экспорт" сообщил, что вечером 20 июня возникла кратковременная техническая проблема, связанная с качеством газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа".