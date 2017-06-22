Участники соглашения ОПЕК+ перевыполнили его в мае на 6%

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны-члены ОПЕК и нефтедобывающие страны в мае выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 106%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение министерства нефти Кувейта.

"Общее выполнение соглашения странами ОПЕК и не ОПЕК составило 106% в мае", — говорится в сообщении.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук призвал нефтедобывающие страны сделать больше усилий для обеспечения выполнения соглашения добычи нефти. По его словам, Кувейт видит признаки того, что соглашение о сокращении добычи нефти окажет позитивное влияние на нефтяной рынок, который постепенно сбалансируется.

В среду министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страны-члены ОПЕК могут увеличить объем сокращения добычи нефти. По данным ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, в мае добыча нефти Саудовской Аравии находилась на уровне 9,94 миллиона баррелей в день. Общая добыча картеля составила 32,14 миллиона баррелей в день. Согласно докладу организации, десять стран ОПЕК, бравших на себя обязательства по снижению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), в мае снизили ее суммарно на 1,325 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрем. Таким образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 106%.