Санкции заставляют Россию думать, заявил Кучма

Представитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Архивное фото

Представитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Архивное фото

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, комментируя введенные ЕС санкции против РФ, что они заставляют Россию думать, а "мозги в РФ есть".