ЕК надеется получить от ЕС разрешение на переговоры с РФ по Norf Stream 2

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему рассчитывает получить от стран Евросоюза мандат на переговоры с российской стороной о создании специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток — 2", сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции в четверг.

"Мы надеемся получить поддержку этого мандата", — сказал он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

На "Северный поток — 2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.

Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.

Также ЕК, стремящаяся подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает, утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть утвержден странами ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла по этому поводу, что не считает необходимым такой специальный мандат ЕС, но "правовые вопросы должны быть выяснены".